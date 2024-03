Obžalovaná trojice vychovatelek ze Žatce odmítla před soudem prohlásit vinu

Okresní soud v Lounech se dnes dopoledne začal zabývat případem tří vychovatelek z jeslí ze Žatce obžalovaných z přečinu ohrožování výchovy dítěte. Státní zástupce Ondřej Koutný řekl, že ženy používaly fyzické tresty, vulgární nadávky, nechávaly dětem dlouho nevyměněné pleny nebo je nepřiměřeně nutily do jídla.

Všechny tři dnes odmítly prohlásit vinu. Soudce jednání odročil na 22. května, bude pokračovat výpověď obžalovaných.

Žalobce trojici vychovatelek viní také třeba z toho, že děti nechaly ležet samotné v herně bez dohledu nebo je zavíraly za dveře a nechávaly je tam několik desítek minut brečet. Jedna z obžalovaných, která byla vedoucí jeslí, dnes řekla, že nic z uvedeného není pravda.

„Opravdu vinu odmítám. Tato situace mě překvapila,“ uvedla obžalovaná s tím, že za 30 let svého působení v zařízení se nesetkala se stížnostmi či s výhradami. „Snažila jsem se vždy pracovat tak, abych měla pocit, že to dělám dobře,“ doplnila. Podotkla, že dobrou pověst jeslí značí i množství dětí, které rodiče přihlašovali. Obžalovaná odmítla, že by ona nebo její kolegyně používaly tresty, vulgární nadávky nebo zesměšňující poznámky.

Ženy pracovaly v jeslích řadu let. Obvinění se týká let 2018 až 2021. Na policii se obrátila bývalá zaměstnankyně jeslí. Vše natočila a nahrála a pak šla ohlásit, uvedla už dřív Mladá fronta Dnes. Státní zástupce se obžalované vedoucí zeptal, zda nahrávky slyšela. Žena uvedla, že je slyšela, a nechtěla se k nim vyjadřovat. Uvedla, že bývalá zaměstnankyně si nikdy na její chování nestěžovala, nekonfrontovala ji.

Jesle patřily městu. Od loňského září, ač ve stejných prostorech, místo nich funguje dětská skupina. Je součástí mateřské školy.

Obdobný případ projednává nyní Okresní soud v Chomutově. Státní zastupitelství viní tři učitelky z mateřské školy v Klášterci nad Ohří z nepřiměřeně hrubého chování k dětem. Učitelky u soudu odmítly, že by dětem ubližovaly. Ženy se podle obžaloby svého jednání dopouštěly zejména na dětech s různým postižením a úmyslně ohrozily jejich rozumový a citový vývoj. (ČTK)