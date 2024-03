Summit EU bude jednat o Ukrajině, Gaze i posílení společné obrany EU

Řada nejrůznějších témat k diskuzi čeká ve čtvrtek a v pátek v Bruselu na šéfy států a vlád zemí Evropské unie. Jejich summit bude totiž mít na programu situaci na Ukrajině i na Blízkém východě, otázky bezpečnosti a obrany EU, budoucího rozšíření bloku, opět téma migrace, ale také problematiku podpory evropských zemědělců.

Čtvrtečního oběda s unijními lídry se zúčastní i generální tajemník OSN António Guterres. Přes videohovor se připojí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Česko bude na jednání zastupovat premiér Petr Fiala, návrh závěrů vítá českou iniciativu týkající se munice pro Ukrajinu.

V souvislosti s děním na Ukrajině, která se už přes dva roky brání ozbrojené ruské agresi, by měl summit vyslat vzkaz, který v sobě bude zahrnovat „naléhavost, intenzitu a odhodlání“, řekl novinářům nejmenovaný vysoký představitel EU. Jak plyne z textu návrhu závěrů schůzky, evropští vůdci zejména ocení nedávné rozhodnutí o navýšení prostředků v takzvaném Evropském mírovém nástroji (EPF) o pět miliard eur (126 miliard Kč), které budou určeny na vojenskou pomoc Ukrajině.

Poslední verze závěrů, které má ČTK k dispozici, rovněž přímo oceňuje i českou iniciativu na nákup munice pro Ukrajinu. „Ukrajina naléhavě potřebuje systémy protivzdušné obrany, munici a rakety. V této kritické chvíli EU a členské státy urychlí a zintenzivní poskytování veškeré nezbytné vojenské pomoci,“ stojí v dokumentu. „Evropská rada vítá všechny nedávné iniciativy v tomto ohledu, včetně iniciativy zahájené Českem, která se týká urychleného obstarání munice pro Ukrajinu, což umožní rychlé splnění závazku EU poskytnou Ukrajině milion nábojů dělostřelecké munice,“ dodává text.

S návrhem na nákup munice mimo členské státy unie přišel český premiér Petr Fiala na mimořádném summitu EU na počátku února. O možnosti zakoupit ve třetích zemích 800 000 dělostřeleckých granátů pro Ukrajince o dva týdny později informoval prezident Petr Pavel na mnichovské bezpečnostní konferenci.

Sporným tématem zůstává i nadále využití výnosů z ruských aktiv zmrazených v Evropě. S novým návrhem by měla dnes přijít Evropská komise společně se šéfem unijním diplomacie Josepem Borrellem. Ten už v úterý oznámil, že navrhne, aby EU použila 90 procent výnosů z těchto aktiv k nákupu zbraní pro Ukrajinu právě prostřednictvím EPF. Zbývajících deset procent by mělo být převedeno do rozpočtu EU a mělo by být použito na posílení ukrajinského obranného průmyslu. Většina zemí se kloní právě k tomuto řešení, existují ale státy, které s tím mají problém, poznamenal nejmenovaný vysoký představitel EU. Kompromis se tak bude hledat až přímo na summitu, kde by návrh komise mohl získat politické posvěcení.

Očekává se rovněž debata o vyhlášení dalších sankcí vůči Rusku; nedávno byl přijat třináctý balík a chystá se další. Česko opět požaduje, aby ruští diplomaté dostávali víza a povolení k pobytu, která umožní pohyb pouze v rámci hostitelské země, a nikoli po celém schengenském prostoru. Nově prosazuje i zákaz dovozu ruského obilí do Evropy, zatím ale pro žádný z těchto návrhů nezískalo dostatečnou podporu. (ČTK)