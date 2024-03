Hospodářská komora ČR vyzvala vládu, aby přehodnotila záměr zachovat část zaručených mezd. Navrhuje znovu jejich zrušení. Podle podnikatelů představuje nastavení zaručených výdělků „zbytečnou státní regulaci“ a systém je překonaný a nefunkční.

Komora to uvedla v dnešní tiskové zprávě, kterou zaslala ČTK. Proti rušení zaručených mezd jsou odbory. Kabinet by měl dnes projednat navrhovanou novelu zákoníku práce, podle které by minimální mzda měla odpovídat 45 procentům průměrného výdělku a z osmi stupňů zaručených mezd by měly zůstat čtyři. K návrhu má výhrady ministerstvo financí, které navrhuje zaručenou mzdu zrušit.

Zaručená mzda představuje nejnižší garantovaný výdělek podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce. Nyní se vyplácí v osmi stupních a pohybuje se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku, letos tedy od 18 900 Kč do 37 800 korun. Kabinet v posledních dvou letech navyšoval jen část zaručených mezd. Novela počítá se čtyřmi zaručenými mzdami od minimální mzdy do jejího 1,6násobku.

„Systém zaručených mezd je zbytečnou státní regulací mezd v soukromém sektoru, aniž by se jakkoli zohledňovala produktivita v různých oborech nebo hospodářské výsledky konkrétní firmy,“ uvedl prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Podle něj není důvod, aby v podnikatelském sektoru byly kromě minimální mzdy další sazby. „Pokud státní správa trvá na institutu zaručeného platu pro své zaměstnance, nechť si jej ponechá pouze pro státní správu,“ míní Zajíček. Podle něj byrokracie a regulace „dusí podnikatele“ a na výši výdělku by se měli domluvit zaměstnavatelé a zaměstnanci.

Komora uvedla, že s návrhem na zrušení zaručených mezd přišla před osmi lety. Podle ní se zaručené mzdy zaváděly dočasně do doby, než se nastartuje kolektivní vyjednávání. Označila systém za překonaný a nefunkční. Poukazuje na neúplný a neaktualizovaný seznam profesí. Podle komory by zrušení zaručených mezd podpořila ve Sněmovně i část opozice.

Komora ocenila v novele návrh na valorizaci minimální mzdy. Podle předlohy by se nejnižší výdělek měl vypočítat jako součin predikované průměrné mzdy a koeficientu, který by stanovila vláda podle kupní síly, životních nákladů, úrovně a tempa růstu mezd i vývoje produktivity. Po projednání v tripartitě by ho určila na dva roky, při změně ekonomických podmínek by ho mohla případně upravit. Ministerstvo práce by pak minimální výdělek na další rok stanovilo vždy do konce září. Částka by se měla pohybovat kolem 45 procent průměrné mzdy.

Odbory požadují, aby minimální mzda odpovídala polovině průměrné mzdy. Staví se proti rušení zaručených mezd. Žádá také záruku, že se po přijetí změn nezhorší podmínky proti stavu v předchozích letech. (ČTK)