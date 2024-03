Mimořádná schůze poslanecké sněmovny na téma bezpečnostní hrozby státu pokračuje. Na plénu vystoupil předseda ANO Andrej Babiš. Kritizoval premiéra Petra Fialu (ODS) i další členy vlády. „Nejnebezpečnější člen vlády je Rakušan,“ řekl ve svém projevu.

Narážel tak podle svých slov mimo jiné na to, že se Rakušan (STAN) po volbách a předtím než se stal ministrem vnitra sešel s dnes již bývalým policejním prezidentem Janem Švejdarem.

Schůzi k bezpečnostním hrozbám Babiš označil za „antibabišovskou“. Schůze se koná poté, co Babiš omylem poslal e-mail na špatnou adresu, upozornil na to server Novinky.cz. V tom po svých kolezích požadoval, aby mu zjistili informace o ministru zahraničí Janu Lipavském (Piráti) včetně toho, kolik má ministr děti. Na to se podle svých slov Babiš dotazoval proto, aby mohl mluvit o válce a chtěl se ho ptát, zda by do ní Lipavský poslal své děti. „Je normální, když jdu do debaty nebo na jednání, tak si udělám podklady. K nějakému zákonu,“ řekl Babiš s obhajobou, že pětikoalice podle něj v kampani před volbami v roce 2021 zneužívala jeho „psychicky nemocného syna“.