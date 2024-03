Podle zákona bude v Rusku možné vyhnout se trestu odchodem do války

Státní duma, dolní komora ruského parlamentu, dnes v závěrečném třetím čtení schválila návrh zákona, který mění nepodmíněný trest v podmíněný v případě pachatelů, kteří během války proti Ukrajině uzavřeli kontrakt s ruskou armádou, uvedla agentura Interfax.

Aby zákon vstoupil v platnost, je třeba, aby jej schválili také ruští senátory a podepsal prezident Vladimira Putina, dodal list Kommerasant.

Kvůli nahrazení těžkých ztrát, které ruská vojska utrpěla na ukrajinském bojišti, již dříve ruská žoldnéřská armáda, známá jako Wagnerova skupina, a později i přímo ruská armáda verbovaly ve věznicích trestance, kterým slibovaly milost od hlavy státu. Mluvčí Kremlu tuto praxi hájil slovy, že i pachatelé nejtěžších zločinů dostávají možnost smýt svou vinu vlastní krví. Ruský prezident Vladimir Putin podle médií takto omilostnil mimo jiné odsouzeného vraha studentky, kterou hodiny mučil, než ji uškrtil, nebo organizátora vraždy novinářky Anny Politkovské. Rusko do války proti Ukrajině zverbovalo na 100 000 trestanců, napsal koncem loňského roku americký časopis Newsweek s odvoláním na neoficiální údaje.

V Rusku byl již loni přijat zákon umožňující vyhnout se trestní odpovědnosti zapojením do války proti Ukrajině, připomněl předseda právního výboru dumy Pavel Krašeninnikov, patřící se dvěma dalšími zákonodárci z vládní strany Jednotné Rusko k autorům dnes přijaté předlohy. Loňský zákon podle něj představoval provizorium, zatímco čerstvě přijatá předloha systematicky zařazuje patřičné změny do trestního zákona. „Možnost uzavřít kontrakt s armádou získají lidé, kteří jsou vyšetřováni, ti, co už jsou souzeni, jakož i ti, nad kterými byl vynesen rozsudek,“ řekl.

Vyšetřovatelé podle nového zákona budou povinni objasnit podezřelým, za jakých podmínek mohou trestní stíhání ukončit. Kvůli zásadě dobrovolnosti budou muset také uvést, že smějí kontrakt s armádou odmítnout, avšak pak bude stíhání pokračovat. Nabídku nedostanou odsouzení za zneužití nezletilých, za terorismus a za zločiny proti ústavnímu zřízení a bezpečnosti státu.

Po uzavření kontraktu bude vyšetřování podezřelých z málo a středně závažných trestných činů ukončeno, resp. odsouzeným se trest změní na podmíněný. Pokud dotyčný ve vojenské službě znovu spáchá trestný čin, soudy přihlédnou k dřívějším verdiktům. Zákon je ani nezbavuje občanské odpovědnosti za škody a újmy, které způsobili svým obětem. (ČTK)