Německo zakázalo vstup do země rakouskému pravicovému radikálovi Sellnerovi

Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder ocenil postoj Olafa Scholze, který odmítá dodat Ukrajině střely s plochou dráhou letu Taurus. Schröder, který má v Německu kvůli úzkým vazbám na ruského prezidenta Vladimira Putina kontroverzní pověst, v rozhovoru s agenturou DPA řekl, že Scholz dělá přesně to, co by od kancléře v současné situaci očekával.