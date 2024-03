Humanitární organizace chce znovu vyslat pomoc do Pásma Gazy přes moře

Humanitární organizace Open Arms chce znovu vyslat k Pásmu Gazy loď s potravinovou pomocí. Novinářům to řekl zakladatel a šéf organizace Óscar Camps, píše dnes agentura Reuters.

Španělská organizace se podílela na vypravení první lodě s pomocí pro Pásmo Gazy a v kyperském přístavu již čeká naložená druhá loď s potravinami pro obyvatele tohoto palestinského území.

Camps vyzval, aby se do dodávek humanitární pomoci přes moře zapojily „mocnější a bohaté státy a organizace“. Podle Campse chce Open Arms pokračovat v přepravě potravin pro obyvatele Pásma Gazy přes moře. „A to do doby, kdy to bezpečnost povolí,“ řekl Camps deníku Corriere della Sera. Organizace spravuje loď, která přivezla pomoc k břehům palestinského území na konci minulého týdne. Jednalo se o první takovou dodávku přes moře za mnoho let. Loď organizace Open Arms se nyní vrací na Kypr.

Na vypravení lodě k Pásmu Gazy Open Arms spolupracovala s organizací World Central Kitchen (WCK). WCK dnes oznámila, že díky tomu bylo na severu Pásma Gazy možné poskytnout pomoc, která odpovídala půl milionu jídel. Na severu palestinského území žije zhruba 300 000 lidí, jimž podle pondělní zprávy organizací OSN hrozí hladomor.

World Central Kitchen spravuje další loď, která čeká v přístavu na Kypru, aby vyplula k Pásmu Gazy. Loď je již naložená a uskutečnily se i bezpečnostní kontroly, uvedl podle agentury AFP mluvčí kyperské vlády. Podle něj se nyní čeká na příznivé meteorologické podmínky a loď s několika stovkami tun potravin by mohla vyplout v příštích dnech.

Nejtěžší fáze přepravy humanitární pomoci byl podle Campse takzvaný „poslední kilometr“. „Protože (v Pásmu Gazy) nefungoval obchodní přístav, tak nejkomplikovanější bylo dostat jídlo na pevninu,“ uvedl Camps. Podle jeho slov se humanitární pracovníci ocitli nedaleko míst, na která útočila izraelská armáda. „Lidé jí trávu a oni bombardují, zatímco se vykládá jídlo,“ uvedl Camps.

Podle pondělní zprávy Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) prakticky všichni obyvatelé Pásma Gazy, kde Izrael od října bojuje s palestinským hnutím Hamás, čelí vážnému nedostatku potravin. Nejvíce kritická je situace na severu, kde začala pozemní operace izraelské armády nejdříve. Podle zprávy tam může kdykoliv vypuknout hladomor, nejpozději by se tak mohlo stát podle odhadů v květnu.

Náměstkyně generálního ředitele FAO Beth Bechdolová agentuře AFP řekla, že nelze vyloučit, že hladomor na severu Pásma Gazy již nastal. Podle ní však dodávky potravin přes moře mají spíše symbolický význam a nedokáží zvrátit humanitární situaci na tomto palestinském území. FAO vyzývá především ke zvýšení objemu pomoci, jež se přepravuje nákladními vozy, a k dojednání příměří. (ČTK)