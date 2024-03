Summit EU může urychlit pomoc Ukrajině, i na základě iniciativy ČR, uvedl Michel

Nadcházející summit Evropské unie bude šancí posílit a urychlit snahu o poskytování vojenské pomoci Ukrajině, a to i na základě nedávné české iniciativy. V tradičním předsummitovém dopise určeném prezidentům a premiérům to dnes uvedl předseda Evropské rady Charles Michel.

„Naším hlavním úkolem je rychlé poskytnutí vojenské pomoci Ukrajině a urychlený nákup a doručení munice na Ukrajinu, s využitím nedávných iniciativ, jako je ta česká,“ uvedl Michel, který vrcholným unijním schůzkám předsedá.

Česko shání v mimounijních zemích nevyužitou dělostřeleckou munici, kterou chce ve spolupráci s partnery z EU nakoupit a dodat Kyjevu. Premiér Petr Fiala předminulý týden řekl, že se zatím podařilo shromáždit potřebnou částku na nákup první dodávky 300 000 kusů munice. Do pomoci se zapojí dalších 18 států a první granáty by měla Ukrajina dostat do několika měsíců.

Dvoudenní summit, který v Bruselu začne ve čtvrtek, má podle předběžné verze závěrů českou iniciativu nepřímo ocenit.

Podle Michela by se lídři měli také bavit o přizpůsobení evropské ekonomiky realitě války. EU čelí největší bezpečnostní výzvě od druhé světové války a měla by zvýšit investice do obrany, uvedl.

„Znamená to utrácet více a nakupovat více společně, tedy efektivněji,“ napsal Michel. Některé země v čele s Francií usilují o větší integraci evropské obranné politiky a o nákupy výhradně od evropských zbrojovek, EU však zatím jednotný pohled nemá. Zvláště státy upřednostňující obranu v rámci NATO, mezi něž patří i Česko, jsou v této věci zdrženlivější.

Summit se tento týden bude věnovat také bojům a hrozící humanitární krizi v Pásmu Gazy. Na případné příměří však státy EU nemají jednotný pohled, část z nich naléhá na Izrael, aby okamžitě ukončil vojenské operace, zatímco další část podporuje izraelskou snahu zničit radikální hnutí Hamás.

„Udržitelné příměří je naléhavě potřeba k ochraně civilistů, umožnění bezpečného návratu rukojmích a k zajištění potřebných dodávek humanitární pomoci,“ uvedl Michel. (ČTK)