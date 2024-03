Sněmovna schválila po čtyřech hodinách program schůze k bezpečnostním hrozbám

Sněmovna schválila dnes v podvečer po čtyřech hodinách od zahájení jednání program mimořádné schůze svolané vládním táborem k bezpečnostním hrozbám. Úvodní debatu k návrhu programu ovládli koaliční řečníci, z opozice vystoupil pouze předseda SPD Tomio Okamura.

Nyní, po schválení programu, se mohou do debaty zapojit i poslanci bez práva přednostního vystoupení. Aktuálně podali dvě desítky přihlášek.

Poslanci opozičního hnutí ANO hned po zahájení jednání opustili na protest proti sérii přednostních vystoupení zástupců vládních stran jednací sál. Na svých místech nechali cedule s nápisy kritickými vůči kabinetu a do sálu se vrátili až na schválení programu. Prořídlé ale byly i v úvodu jednání také koaliční poslanecké lavice.

Mimořádnou schůzi nechaly minulý týden svolat koaliční strany v reakci na postupy i některé výroky předsedy ANO Andreje Babiše. Impulzem byl jeho e-mail ‚ v němž žádal od svých spolupracovníků informace o ministru zahraničí Janu Lipavském (Piráti), a to včetně toho, zda má děti. E-mail se poté dostal na veřejnost. Lipavský předtím uvedl, že Babiš začíná být kvůli svým výrokům bezpečnostním ohrožením Česka.

Za koalici vystupovali v prvních čtyřech hodinách sněmovního jednání zejména členové vlády. Kritizovali Babiše a činnost jeho bývalé vlády a zdůrazňovali potřebu další pomoci Ukrajině, která čelí třetím rokem ruské vojenské invazi. Například premiér Petr Fiala (ODS) míní, že osud Česka je Babišovi lhostejný, jeho osobní útoky a „extremistická rétorika“ podle ministerského předsedy reálně ohrožují postavení a důvěryhodnost země. Opozice podkopává kroky koaličního kabinetu k zajištění bezpečnosti Česka, jde o hazardování s její budoucností, prohlásil Fiala.

Předseda STAN a vicepremiér Vít Rakušan vinil Babiše z toho, že využívá marketing strachu k manipulaci s lidmi, a místopředseda TOP 09 a vicepremiér Vlastimil Válek přirovnal lídra ANO kvůli jeho přístupu k hyenám. Podle předsedy lidovců a dalšího vicepremiéra Mariana Jurečky ukázal Babiš svým chováním, že nemá páteř, podle předsedy Pirátů a vicepremiéra Ivana Bartoše pak nemá žádné hodnotové ukotvení vyjma peněz a moci.

Některé přihlášky koaličních zástupců pro nepřítomnost v sále propadly, stejně jako přihlášky zástupců ANO včetně Babiše. Jediný opoziční řečník Okamura vinil koalici z toho, že schůzi nenechala svolat kvůli bezpečnostním hrozbám, ale kvůli blížícím se volbám do Evropského parlamentu, protože ji děsí možný úspěch ANO. Předvolební dohadování podle Okamury patří do kampaně, nikoli do Sněmovny. „Aktuální bezpečnostní riziko číslo jedna je cílevědomá snaha vládní pětikoalice za každou cenu vyvolat přímou válku s Ruskem,“ prohlásil pak lídr SPD. (ČTK)