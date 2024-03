Nejvyšší soud USA povolil Texasu trestat lidi bez platných dokumentů

Do vězení na čtyři měsíce dnes nastupuje bývalý ekonomický poradce Bílého domu Donalda Trumpa Peter Navarro. Soud jej odsoudil za to, že odmítl spolupracovat s Kongresem při vyšetřování pozadí napadení Kapitolu. Navarro žádal Nejvyšší soud, aby do vězení nemusel, ten jej včera odmítl. (CNN)