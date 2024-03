Vláda dnes projedná návrh zákona o veřejných kulturních institucích

Návrh zákona o veřejných kulturních institucích (VKI), který by měl umožnit jejich víceleté plánování a financování z více zdrojů, projedná ve středu vláda. Ministerstvo kultury návrh přepracovalo po připomínkách, které měla Legislativní rada vlády v loňském září.

Oproti původnímu záměru byla veřejná kulturní instituce pojata jako nový typ veřejnoprávní osoby, nikoli jako specifický typ ústavu. Původní návrh měl také umožnit jiné finanční hodnocení než na základě tabulkových platů, což nový návrh neumožňuje. Návrh počítá s platností zákona od 1. ledna 2025.

Zákon by měl zakotvit nový typ právnické osoby, veřejnou kulturní instituci, jako alternativu ke stávajícím příspěvkovým organizacím. Cílem je odpolitizování institucí, zajištění účasti odborné veřejnosti na jejich řízení, zajištění finanční stability a zefektivnění financování. Nově by kulturní instituce mohly získávat peníze nejen od zřizovatele, ale také od spoluzřizovatelů. Městská divadla by tak například mohly podporovat nejen město, ale i kraj.

„Zákon o veřejné kulturní instituci byl projednáván detailně a pečlivě s kulturními aktéry. Od počátku vznikal v součinnosti s nimi, neboť právě kulturní aktéři, zejména z divadelní oblasti, po podobné právní úpravě dlouhá léta volali,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Jana Malíková.

V původním návrhu z května 2023 pracovalo ministerstvo kultury se zavedením specifického ústavu, ve zdůvodňovací zprávě k novému znění však zmiňuje, že je takové řešení problematické. Původní návrh měl také umožnit jiné finanční hodnocení než na základě tabulkových platů, v nynějším znění se tato možnost ruší. „Zaměstnanci VKI budou odměňováni platem obdobně jako v příspěvkové organizaci,“ stojí v důvodové zprávě. Podle Malíkové původní záměr budil velké obavy na straně zaměstnanců. „Proto je v upraveném návrhu odměňování v rámci pracovněprávních vztahů na bázi platů,“ dodala.

Veřejná kulturní instituce může být založená státem, krajem nebo obcí. Transformace stávajících příspěvkových organizací na veřejné kulturní instituce bude ze strany zřizovatelů dobrovolná. Nadále se počítá i se zachováním právní formy příspěvkových organizací, o něž musí pečovat stát ze zákona. Nejvyšším orgánem veřejné kulturní instituce bude správní rada, kterou jmenuje zakladatel, statutárním orgánem bude ředitel volený správní radou, kontrolním orgánem pak dozorčí rada rovněž jmenovaná zakladatelem. Zakladatel bude financovat veřejnou kulturní instituci podle víceletého finančního plánu, na který bude navazovat každoroční rozpočet VKI. (ČTK)