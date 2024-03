Na Malostranském náměstí demonstrují desítky lidí proti Babišovi

Na Malostranském náměstí se dnes v podvečer sešly desítky lidí na demonstraci s názvem Andrej Babiš představuje pro Českou republiku bezpečnostní riziko.

Zorganizovaly ji občanské iniciativy, podle kterých bývalý premiér dlouhodobě šíří nebezpečné teze soustředěné na státní instituce jako Ústavní soud a Armádu ČR a podkopává jejich důvěru u veřejnosti. Iniciativy proto Babišovy výroky v době ruské invaze na Ukrajinu považují za ohrožení bezpečnosti země. Dnešní demonstraci poté účastníci započali satirickým komediálním vystoupením, následně s projevy vystoupili senátor David Smoljak (STAN), historik Petr Hlaváček a další hosté.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v neděli v České televizi uvedl, že Babiš začíná být kvůli svým výrokům bezpečnostním ohrožením Česka. Babiš následně v e-mailu svým spolupracovníkům napsal, aby mu o Lipavském připravili podklady, včetně informací o dětech. Předseda ANO tvrdí, že nesháněl kompromitující materiály, ale jen podklady z veřejných zdrojů, aby mohl ve Sněmovně reagovat na Lipavského výroky o Ukrajině. Později se na síti X omluvil za vulgární výraz, který na adresu šéfa české diplomacie v e-mailu použil.

Demonstraci organizují iniciativy Společně to dáme, Občanský rozcestník, Pulse of Europe, Síť aktivních občanů Hradec Králové, Občanské zázemí, Karlovarsko pro demokracii, Vraťte nám stát. Veřejně stojí za Lipavským i náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, na kterého podle iniciativ Babiš osobně útočí. „Je škoda, že sněmovní debaty se neúčastní ti, kvůli kterým byla ta debata svolána, a kvůli kterým se snažíme vyjasnit, co je bezpečnostní riziko. Někdo může říct ‚nějaký mail‘, který pošle politik, nemůže být přece bezpečnostním rizikem. Normální ale není shánět si informace před svým veřejným vystoupením. Normální je se ptát na fakta, téma a konkrétní události. Nikdy se neptáme na naše názorové protivníky, a už vůbec nikdy na jejich děti a manželky. To je skutečně nepřípustné a neomluvitelné,“ zaznělo v Smoljakově projevu na demonstraci.

Poslanci dnes odpoledne zahájili mimořádnou schůzi k bezpečnostním hrozbám. Jednání nechaly svolat koaliční strany v reakci na postupy i některé výroky Babiše. Očekává se, že debata k bezpečnostním hrozbám potrvá dnes do nočních hodin a bude pokračovat také ve středu. Vládní koalice upozorňuje zejména na to, jak Babiš komentuje zahraničněpolitické události, ale i bezpečnost. Předseda ANO v souvislosti s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu často opakuje, že je třeba mluvit o míru. (ČTK)