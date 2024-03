Bývalý irácký ministr byl zadržen ve Švédsku kvůli podezření z podvodu s dávkami

Bývalý irácký ministr obrany Nadžáh Šammarí, na kterého byl ve Švédsku vydán zatykač pro podezření z podvodu, byl podle úřadů zadržen v pondělí na stockholmském letišti. Informuje o tom dnes agentura AP.

Šammarí byl ministrem obrany v irácké vládě v letech 2019–2020 a má dvojí, švédsko-irácké občanství. Je podezřelý z toho, že neoprávněně čerpal ve Švédsku dávky.

Žalobce Jens Nilsson řekl švédské televizní stanici SVT, že pátrání po Šammarím trvalo téměř rok a půl. Nilsson potvrdil, že Šammarí byl zadržen v pondělí po příletu do Švédska.

Švédská média dříve uvedla, že Šammarí mnoho let žádal o příspěvky na bydlení a přídavky na děti navzdory faktu, že žil v Bagdádu. V roce 2019 švédská tisková agentura TT vypátrala, že v tu dobu byl irácký ministr obrany přihlášen v registru obyvatel předměstí Stockholmu. Noviny Expressen uvedly, že se Šammarí přistěhoval do Švédska v roce 2011, o čtyři roky později získal švédské občanství a v roce 2019 byl společně se svou manželkou nahlášen úřadům pro podezření z podvodu s čerpáním dávek. O sociální dávky údajně žádal i mnoho let po návratu do Iráku.

Švédsko a skandinávské země jsou známé pro svůj štědrý sociální systém. (ČTK)