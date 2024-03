Američtí a izraelští představitelé budou o Rafáhu jednat příští týden

Američtí a izraelští představitelé se sejdou, aby projednali možnou izraelskou vojenskou operaci ve městě Rafáh na jihu Pásma Gazy, uvedla dnes mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová. Schůzka se podle ní pravděpodobně uskuteční začátkem příštího týdne.

Americký prezident Joe Biden podle mluvčí požádal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby do Washingtonu vyslal delegaci složenou z představitelů armády, zpravodajských služeb a činitelů, kteří se věnují humanitárním záležitostem.

S Netanjahuem si Biden v pondělí telefonoval po zhruba měsíci, a to v době, kdy mezi Izraelem a jeho nejbližším spojencem narůstá napětí kvůli vysokému počtu civilních obětí izraelské ofenzivy v Pásmu Gazy a plánům rozšířit vojenské operace do města Rafáh u hranice s Egyptem, kde se kromě bojovníků Hamásu ukrývá více než milion civilistů. USA žádají, aby měla izraelská vláda jasný plán ochrany civilistů, než do Rafáhu vstoupí.

Jean-Pierreová podle agentury Reuters poznamenala, že detaily chystaného jednání s izraelskou delegací se ještě domlouvají, ale lze předpokládat, že jednání se uskuteční začátkem příštího týdne. Dodala, že Bílý dům vyzval Izrael, aby umožnil zvýšení objemu humanitární pomoci, která se dostává do Pásma Gazy. Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) v pondělí varovala, že na severu Pásma Gazy bez přijetí dalších opatření nejpozději v květnu vypukne hladomor. (ČTK)