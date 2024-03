Babiš ve Sněmovně kritizoval pětikoalici, premiéra a vysvětloval rešerše Lipavského

Andrej Babiš, předseda ANO, dnes vystoupil na tiskové konferenci ve Sněmovně: „Pětikoalice by měla doporučit panu premiérovi nějakou psychiatrickou léčbu, protože pan premiér trpí antibabišismem.“

„Skutečně bych všem podoručil hlavně projev pana premiéra. Ten ve svém projevu vytvořil nový rekord ve vyslovení slova Andrej Babiš a nový rekord v počtu lží,“ uvedl.

„Pan Lipavský brutálně lhal, že jsem nějaké bezpečnostní riziko. Na to konto jsem řekl lidem, aby mi připravili rešerše. A když rešerše přistála, tak jsem se ptal, Má děti, jazyky?“ pokračoval Babiš s tím, že na děti se ptal v kontextu války. „Mluvím o míru a že ta válka musí skončit,“ řekl a poznamenal, že se chtěl ptát, zda Lipavský má děti a zda se o ně nebojí.

„Je to lež. Žádné složky jsem neměl. Je to stokrát opakovaná lež,“ opakoval předseda ANO několikrát a stěžoval si na to, že média psala o jeho rodině. To se ovšem ve většině médií objevilo především v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo.

„Je to skvělá schůze. Mě to strašně baví,“ uvedl Andrej Babiš v tiskovém centru Sněmovny. Velkou část svého vystoupení věnoval Rusku a Vladimíru Putinovi. „Armádu jsme podporovali.… Nefandíme Putinovi, nefandíme. Jasně – Putin musí odejít, válka musí skončit,“ prohlásil s tím, že orientace ANO je v tomto ohledu jednoznačná. „Já jsem bezpečností riziko? V životě jsem s Putinem nejednal,“ prohlásil a jmenoval s kým vším v USA hovořil. Zmínil FBI a další tamní bezpečnostní organizace. S Trumpem podle svých slov Babiš mluvil pětkrát.

„Podívejte se na video, jak byli v Kremlu a jak dokončili večeři a Klaus říká, dali bychom si vodku. A Putin říká, že nemají vodku a pak donesli vodku. Kdo pak křičí, že chce vodku z vedlejšího stolu? No paní Němcová a pan Kalousek,“ pokračoval ve svém vystoupení Babiš.

„Fiala rozbil V4“, dodal také předseda hnutí ANO. Podle něj pozdě svolal setkání premiérů. Maďarsko a Slovensko podle Babiše pomáhají Ukrajině jinak, humanitární pomocí.