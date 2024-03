Člověk nemůže vědět, zda jejich šéf na ně také nemá složku, řekl o poslancích ANO premiér

Na plénu začal hovořit premiér Petr Fiala z ODS. Po něm má přijít na řadu ministr vnitra Vír Rakušan (STAN) a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Fiala na odchod poslanců ANO ze sálu reagoval poznámkou, že nemají odvahu si vyslechnout, co jim chce říci. „Člověk nemůže vědět, zda jejich šéf na ně také nemá nějakou složku, a to by pro ně také bylo nepříjemné,“ dodal Fiala.

Poslanci odsouhlasili, že se mimořádná schůze může protáhnout do noci z úterý na středu. „Budeme hlasovat o tom, abychom jednali i po 19., 21. a po 24. hodině,“ přečetla místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová návrh předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka. Pro bylo 66 poslanců z 81 přítomných. Návrh tak prošel.