Šéf MOV Bach upozornil na ruskou „intenzivní diplomatickou ofenzivu“ i rostoucí ruskou agresivitu

Prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach upozornil na rostoucí slovní agresivitu Ruska s blížící se olympiádou v Paříži. Bach v rozhovoru s Le Monde také vyloučil, že by podobné sankce dopadly i na Izrael.

Foto: Benoit Tessier, Reuters (File Photo)

Bach to sdělil při příležitosti začátku zasedání výkonného výboru MOV, který by se měl mimo jiné zabývat účastí neutrálních sportovců z Ruska a Běloruska na slavnostním zahájení a zakončení her v Paříži.

Podle současných podmínek se individuální sportovci z Ruska a Běloruska (bez jakýchkoliv vazeb na armádu nepodporující válku na Ukrajině) budou olympiády smět účastnit jen jako neutrální, tedy bez národních symbolů jako hymny či vlajky. Nesmějí se také účastnit kolektivních soutěží. Rusko tyto podmínky kritizuje.

„MOV to nekomentuje, ale vidíme, že agresivita vlády roste každým dnem. Vůči MOV, vůči olympiádě, vůči mně. Jde to od ‚fašisty‘ po ‚ničitele her a olympijského hnutí‘. A všechno to jde od ruských představitelů. Nevím, jestli to jde přímo od Vladimira Putina. Nedívám se na Telegram každý den, takový masochista nejsem, ale útoky přicházejí ze všech úrovní,“ řekl Bach.

MOV v dnešní deklaraci také poznamenal, že ruská vláda má v úmyslu organizovat čistě politicky motivované sportovní události v Rusku, jako příklad zmiňuje takzvané letní a ziní „Hry přátelství“. Za tímto účelem Rusko spustilo intenzivní diplomatickou ofenzivu, upozorňuje MOV.

Rusko podle MOV záměrně obchází sportovní organizace v některých zemích, což MOV považuje za neskrývané porušení olympijské charty i porušení několika rezolucí OSN zároveň. „Je to cynický pokus o politizaci sportu,“ píše MOV. Ruské kroky výbor proto silně odsoudil a doporučil všem světovým organizacím i vládám odmítnout jakoukoliv účast i podporu alternativních ruských iniciativ.

Declaration by the IOC against the politicisation of sport. Read: https://t.co/WtrMYm3OQs pic.twitter.com/2FfSViEaxm — IOC MEDIA (@iocmedia) March 19, 2024

Hry pro Izraelce i Palestince

Šéf MOV vyloučil, že podobné podmínky by platily i pro sportovce z Izraele, který aktuálně válčí s palestinským hnutím Hamás. „Věci se mají velmi jasně. Na rozdíl od Ruského olympijského výboru Izraelský olympijský výbor neporušil olympijskou chartu. Ruský olympijský výbor chce uplatňovat své pravomoce i na územích anektovaných ruskou vládou. To je porušení územní celistvosti Národního olympijského výboru Ukrajiny,“ vysvětlil Bach.

Bach upozornil, že v olympijském světě vedle izraelského funguje i palestinský olympijský výbor. „Tyto dva národní olympijské výbory spoluexistují v míru už třicet let,“ poznamenal.

Zaručil také, že v Paříži budou závodit i palestinští sportovci. „Jestli se jich dost nekvalifikuje, pozveme je. Můžeme se opřít o náš program olympijské solidarity, v němž je uvedený požadavek na minimálně šest sportovců z každého národního olympijského výboru,“ doplnil Bach.

Palestina se účastní letních olympijských her od roku 1996. Před třemi lety v Tokiu startovalo pod její vlajkou pět olympioniků, žádnou medaili zatím nezískali ani se dosud neúčastnili žádné zimní olympiády. (ČTK, Le Monde, MOV)