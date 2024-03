V pěti amerických státech pokračují již rozhodnuté prezidentské primárky

V amerických státech Florida, Ohio, Illinois, Kansas a Arizona dnes lidé hlasují v prezidentských primárkách dvou hlavních politických stran USA, v nichž si už zajistili vítězství prezident Joe Biden a jeho předchůdce v Bílém domě Donald Trump.

Ve dvou státech také voliči vybírají stranické kandidáty do Kongresu, přičemž v Ohiu se koná ostře sledovaný souboj tří republikánů o nominaci do Senátu.

Prezidentské primárky letos od počátku vyznívaly zcela jednoznačně a demokrat Biden i republikán Trump si zajistili počet delegátů potřebný pro vítězství minulé úterý. Kampaň tak nezvykle brzy dospěla do finální fáze, v níž proti sobě stojí 81letý prezident bojující s nízkou popularitou a 77letý exprezident, který kvůli bezprecedentním obžalobám střídá předvolební mítinky s návštěvami soudů a stupňuje polarizující rétoriku.

O víkendu zavítal do Ohia, kde ve zhruba 90minutovém projevu mimo jiné prohlásil, že někteří migranti přicházející do USA „nejsou lidi“, a následně je označil za zvířata. Když hovořil o svých plánech souvisejících s automobilovým průmyslem, uvedl zase, že v případě jeho volební porážky bude následovat „masakr“.

Jakkoli Trump a Biden mají jisté vítězství, proces volby stranických kandidátů bude v USA pokračovat podle plánu až do června. Výsledky dnešního hlasování v pěti státech by měly být jasné v noci na středu, jako první končí hlasování na Floridě, a to v 19:00 místního času (půlnoc SEČ). Zde však na rozdíl od čtyř dalších států hlasují v prezidentských primárkách jen republikáni.

Dvě hlavní politické strany své kandidáty do listopadových voleb oficiálně oznámí na letních nominačních sjezdech. Ten republikánský je na programu v polovině července, demokratický o měsíc později. Aktuální průzkumy preferencí favorizují spíše Trumpa, situace je však mimořádně nevyzpytatelná, zejména kvůli nezávislým kandidátům a Trumpovým trestním procesům. (ČTK)