Mimořádná schůze o Babišovi může trvat i dva dny

Mimořádné jednání Sněmovny na téma „bezpečnostní hrozby pro Českou republiku“, mezi než ministr zahraničí Jan Lipavský řadí lídra opozičního ANO Andreje Babiše, by se mohlo protáhnout do zítra. Předpokládají to zástupci opozičního ANO i koalice.

„Na grémiu Poslanecké sněmovny jsme hovořili o tom, že bychom dnes měli schválit program schůze a případně otevřít krátce diskuzi. Ještě předtím by tedy zazněli projevy kolegů s přednostními právy,“ uvedla místopředsedkyně dolní komory Věra Kovářová (STAN).

Dnes v řadě za sebou promluví především ministři vlády. „Teprve poté by se dostali na řadu přihlášení do diskuze,“ řekla Kovářová. Hlasy opozičních řadových poslanců bez přednostních práv tak pravděpodobně zazní v noci nebo zítra. „Předpokládám, že schůze bude trvat do zítra do večera,“ dodala Kovářová.