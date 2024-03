Než si politici odpoledne vynadají, kdo víc škrtil armádu, spočítali jsme to za ně. Co říkají čísla?

Mimořádné jednání Sněmovny na téma „bezpečnostní hrozby pro Českou republiku“, mezi než ministr zahraničí Jan Lipavský řadí lídra opozičního ANO Andreje Babiše, by se mohlo protáhnout do zítra. Předpokládají to zástupci opozičního ANO i koalice.