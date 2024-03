Ministerstvo vnitra rozhodlo v neprospěch Prahy ohledně hazardní vyhlášky

Ministerstvo vnitra rozhodlo při prověřování pražské hazardní vyhlášky v neprospěch magistrátu a uznalo námitky, podle kterých má být regulace takzvané živé hry v celé metropoli stejná. ČTK to dnes řekl radní hlavního města Adam Zábranský (Piráti).

Úřad vyzval Prahu, aby se vyjádřila, zda vyhlášku upraví. Pokud ne, může její problematickou část pozastavit. Zábranský chce prosadit, aby město nechalo věc dojít prostřednictvím ministerstva až k Ústavnímu soudu.

Nynější vyhláška platí v metropoli od roku 2021. Zavedla v celém městě plošný zákaz herních automatů a v případě živých her, tedy her obsluhovaných lidským personálem, umožnila městským částem si vybrat, zda je na svém území povolí, či ne. Z 57 městských částí jich 41 zvolilo úplný zákaz hazardu.

Právě to se ukázalo jako problém, protože podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) má být regulace na celém území metropole stejná. Úřad město kvůli aktuální i předchozí vyhlášce opakovaně pokutoval, čemuž se magistrát brání soudně. Na základě rozhodnutí ÚOHS a podnětů individuálních stěžovatelů pak začalo úpravu prověřovat i ministerstvo.

Zábranský ČTK řekl, že město dostalo od rezortu lhůtu 60 dní na to, aby zastupitelstvo rozhodlo o dalším postupu. Radní se však chce projednání v zastupitelstvu spíše vyhnout, protože podle Zábranského s ohledem na emoce panující kolem tématu není debata produktivní. Namísto toho chce na úrovni rady města navrhnout, aby město ponechalo stávající vyhlášku.

To by zřejmě znamenalo, že po skončení lhůty ministerstvo pozastaví část vyhlášky týkající se živé hry, která stanovuje nulovou toleranci v daných městských částech. Celoplošný zákaz automatů a dalších technických her by měl zůstat v platnosti.

Zábranský se rozchází s názorem ÚOHS i ministerstva vnitra v tom, že podle něj mají městské části jako volené samosprávy nárok na to si stanovovat vlastní způsob regulace. Finálně pak podle něj může rozhodnout jen ÚS, k němuž město plánovalo v případě nutnosti dospět i u žalob proti pokutám od antimonopolního úřadu. Pokud město nevyhoví žádosti ministerstva, to následně vyhlášku ÚS předloží automaticky. „Cesta přes ministerstvo by tak byla nejrychlejší,“ doplnil radní.

Magistrát zároveň na úrovni zastupitelských výborů v posledních měsících řešil, jakým způsobem vyhlášku upravit tak, aby byla v souladu s připomínkami ÚOHS. Zastupitelka Hana Kordová Marvanová (nez. za Spolu), která měla v minulém volebním období na starosti přípravu nynější vyhlášky, například navrhla zavedení úplného zákazu veškerého hazardu v Praze. (ČTK)