Německo poskytne Ukrajině nový zbrojní balík v ceně 500 milionů eur (12,6 miliardy korun). Součástí je zaplacení 180 000 kusů dělostřelecké munice z české iniciativy. Oznámil to německý ministr obrany Boris Pistorius během jednání na základně Ramstein v Německu.

„Převezmeme náklady na 180 000 kusů munice z české iniciativy. Dodávky budou postupné, začít by měly v létě. Organizují to Češi. Mluvil jsem o tom o víkendu s českou kolegyní Janou Černochovou, našim sousedům a přátelům jsem za to poděkoval,“ řekl Pistorius.

Součástí německého balíku je také 10 000 dělostřeleckých granátů z armádních zásob. „Dodávky začnou okamžitě,“ řekl Pistorius. Dalších 100 000 kusů dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů Německo podle ministra obrany objednalo tak, aby granáty Ukrajina dostala ještě v letošním roce. Německo rovněž Ukrajině předá stovku pancéřovaných vozidel pro pěchotu a stovku nákladních vozidel.

Česko má v zemích mimo Evropskou unii možnost nakoupit 800 000 dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu. S návrhem na nákup munice mimo členské státy unie přišel český premiér Petr Fiala na mimořádném summitu EU na počátku února, následně o plánu informoval český prezident Petr Pavel na Mnichovské bezpečnostní konferenci. (ČTK)