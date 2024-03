Čínský prezident Si přijede v květnu jednat do Paříže s Macronem

Čínský vládce Si Ťin-pching přijede na začátku květnu jednat do Paříže s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Návštěvu serveru Politico potvrdilo několik zdrojů z Paříže a Bruselu. Pro čínskou hlavu státu to bude první cesta do Evropy od pandemie covidu-19.

Podle bruselského serveru Peking cestou usiluje o oslabení nepřátelského postoje Evropské unie vůči Číně kvůli jejím vztahům s Ruskem. EU se v minulosti snažila přimět Peking k tlaku na Rusko ohledně jednání o ukončení války na Ukrajině.

Cesta čínského lídra do Paříže je naplánovaná na 60. výročí navázání diplomatických vztahů obou zemí. Nálada ve Francii bude ale pravděpodobně odlišná od atmosféry oslav před deseti lety, řekly Politicu zdroje obeznámené s cestou. Jednat se bude například o reciprocitě stran ekologické tranzice, dodal zdroj.

Přípravy návštěvy zaberou několik měsíců a podrobně je bude sledovat i Německo, neboť kancléř Olaf Scholz v dubnu sám zamíří do Číny.

Ve snaze o zlepšení vztahů mezi Evropskou unií a Čínou loni v prosinci do Pekingu zavítala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a předseda Evropské rady Charles Michel. (ČTK)