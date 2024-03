Izraelské síly v nemocnici Šífa zabily 20 členů Hamásu a dopadly desítky dalších

Izraelská armáda dnes brzy ráno zahájila nový zátah v nemocnici Šífa, která je největší v Pásmu Gazy, na základě informací, že se v ní nacházejí vysoce postavení představitelé teroristického hnutí Hamás. Později oznámila, že při přestřelkách v areálu zdravotnického zařízení zabila 20 členů Hamásu, zadržela desítky dalších a nad nemocnicí převzala kontrolu.

V akci přišla o jednoho muže, čímž celkový počet padlých izraelských vojáků od zahájení pozemní operace loni v říjnu stoupl na 250. Podle palestinských úřadů si dnešní operace vyžádala řadu obětí a způsobila rozsáhlý požár v jedné z budov areálu.

Izraelská armáda: zásah byl precizní

Izraelská armáda označila svůj zásah v nemocnici ve městě Gaza za „precizní“ a poznamenala, že svým jednotkám nařídila, aby postupovaly „opatrně“ a přijaly opatření k ochraně pacientů, civilistů a zdravotnického personálu. Armáda uvedla, že při vstupu do areálu čelila střelbě. „Vojáci reagovali ostrou střelbou a identifikovali zásahy. Naše jednotky pokračují v operacích v areálu nemocnice,“ uvedla armáda.

Teroristické hnutí Hamás naopak prohlásilo, že se Izrael dopustil dalšího zločinu, když jeho armáda přímo zaútočila na budovy nemocnice, aniž by se zajímala o pacienty, zdravotnický personál nebo uprchlíky v areálu.

Zprávy izraelských tajných služeb podle armády hovoří o tom, že se Hamás, jejž Západ klasifikuje jako teroristickou organizaci, v nemocnici přeskupil a znovu ji využívá k přípravě útoků na Izrael. Armáda vyzvala zbývající příslušníky Hamásu, kteří se v nemocnici ještě ukrývají, aby se vzdali. Dodala, že podle jejích poznatků se v oblasti nenacházejí žádní izraelští rukojmí.

Pacienti a zdravotnický personál nemocnice Šifa nedostali před akcí příkaz k evakuaci, ale armáda uvedla, že vytvořila koridory pro civilisty, aby mohli z areálu odejít. Nemocnici využívá jako úkryt mnoho palestinských uprchlíků, kteří museli před boji opustit své domovy.

„Humanitární zóny“

Armáda současně vybídla i Palestince, kteří žijí v blízkosti nemocnice, a obyvatele sousední čtvrti Rimál, aby se evakuovali do „humanitární zóny“ na pobřeží v jižní části města. Za tímto účelem zveřejnila mapku zón, které je třeba opustit, a shazovala nad městem letáky s výzvou k odchodu. Izrael už v úvodu své pozemní ofenzivy loni v říjnu nabádal všechny obyvatele severní Gazy, aby odešli na jih, podle ToI nicméně v oblasti zůstalo na 300 000 lidí, kteří přežívají v čím dál otřesnějších podmínkách.

„Najednou jsme uslyšeli výbuchy, několik vzdušných náletů a brzy se začaly po silnici od západu valit tanky, které mířily k Šífě, nato zvuky střelby a výbuchů zesílily,“ řekl agentuře Reuters přes mobilní aplikaci dvaatřicetiletý Muhammad Alí, který bydlí asi kilometr od nemocnice. „Nevíme, co se děje, ale vypadalo to jako nová invaze do Gazy,“ dodal s tím, že vojenské operace začaly kolem jedné hodiny ranní (o půlnoci SEČ).

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které řídí Hamás, uvedlo, že u vchodu do komplexu vypukl požár, kvůli němuž se v nemocnici udusilo několik žen a dětí, které tam po útěku z domovů přebývaly. Komunikační spojení bylo údajně přerušeno. „Jsou tam oběti, mrtví i zranění, a není možné nikoho zachránit kvůli intenzitě požáru a střelbě na kohokoli, kdo se přiblíží k oknům,“ uvedlo ministerstvo pod vedením teroristického hnutí Hamás.

Chirurg: není tu elektřina ani voda

Izraelská armáda mezitím zveřejnila záběry z dronu, které podle ní dokazují, jak se vojáci dostávají pod palbu z několika budov v nemocničním komplexu.

Také lékaři, které kontaktovala britská zpravodajská stanice BBC, si stěžují, že jsou zablokováni na odděleních a nemohou poskytnout pomoc raněným. „Do prvního patra naší budovy dopadl granát a zranil několik lidí. Jeden člověk zemřel – nepodařilo se nám ho zachránit. Pracujeme v podstatě jen s první pomocí, nemůžeme operovat, protože tu není elektřina ani voda, přístroje nefungují,“ řekl BBC jednatřicetiletý chirurg Amír Džidbah.

Izrael v tomto zdravotnickém zařízení zasahoval už v listopadu. Několikadenní razie tehdy vyvolala mezinárodní vlnu kritiky, která přicházela zejména od představitelů arabských zemí a OSN kvůli podmínkám, v jakých v nemocnici přežívali a umírali pacienti. Izrael pod nemocnicí objevil tunely, které podle něj Hamás využíval jako řídicí a velitelská střediska. (ČTK, BBC, Reuters)