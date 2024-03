Na severu Pásma Gazy nejpozději v květnu vypukne hladomor, uvedla OSN

Na severu Pásma Gazy bez přijetí dalších opatření nejpozději v květnu vypukne hladomor, napsala v dnešní zprávě Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Podle ní ve zbytku Pásma Gazy, který se nachází ve stavu akutního nedostatku jídla, hladomor hrozí nejpozději v létě.

Podle FAO se nepodařilo vytvořit podmínky pro dodávky většího objemu pomoci na území, na kterém od loňského října bojuje Izrael s palestinským teroristickým hnutím Hamás.

„Poslední poznatky potvrzují, že v severních governorátech bezprostředně hrozí hladomor,“ uvedla FAO. Podle organizace je za současných podmínek možné, že hladomor na severu Pásma Gazy, kde se podle agentury Reuters nyní nachází na 300 000 lidí, vypukne „kdykoliv mezi polovinou března a květnem“. Podle organizace se zatím nepodařilo přijmout opatření, která by katastrofickému stavu předešla, jako je klid zbraní a navýšení humanitární pomoci.

„Celá populace Pásma Gazy čelí vysoké úrovní akutní nejistoty ohledně zásobování potravinami,“ uvedl dále FAO. V nejhorším scénáři by tak hladomor mohl v červenci vypuknout na jihu Pásmu Gazy, kam před boji uprchl více než milion lidí. Do poloviny července by polovina populace Pásma Gazy, tedy zhruba 1,1 milionu lidí, mohla čelit katastrofickým potravinovým podmínkám, pokud se například naplní předpoklad, že izraelská armáda začne pozemní operaci v Rafáhu a okolí.

„Opatření nezbytná k zabránění hladomoru vyžadují okamžité politické rozhodnutí o příměří,“ uvedla FAO. Podle ní je dále nutné výrazně navýšit dodávky potravin na obchodním a humanitárním základě všem obyvatelům Pásma Gazy.

Za špatnou humanitární situaci v Pásmu Gazy čelí kritice především Izrael, který na tomto území bojuje s teroristickým hnutím Hamás. Například šéf unijní diplomacie Josep Borrell uvedl, že Izrael používá hlad jako zbraň. Izrael naproti tomu tvrdí, že navýšení objemu humanitárních dodávek brání špatná organizace distribuce pomoci v Pásmu Gazy ze strany Palestinců. (ČTK)