Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder ocenil postoj Olafa Scholze, který odmítá dodat Ukrajině střely s plochou dráhou letu Taurus. Schröder, který má v Německu kvůli úzkým vazbám na ruského prezidenta Vladimira Putina kontroverzní pověst, v rozhovoru s agenturou DPA řekl, že Scholz dělá přesně to, co by od kancléře v současné situaci očekával.

„Pokud někdo jako německý spolkový kancléř usiluje o mír, pokud je někdo označován jako mírový kancléř, je to něco špatného?“ řekl Schröder. „Olaf Scholz podle mě dělá to, co bych od spolkového kancléře nyní očekával,“ uvedl.

O střely Taurus, které mají dosah až 500 kilometrů, Ukrajina dlouhodobě usiluje. Tyto zbraně chtějí na Ukrajinu dodat opoziční konzervativci z unie CDU/CSU a také část Scholzových sociálních demokratů (SPD) a koaličních Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP). Scholz to ale opakovaně odmítl, což zdůvodnil tím, že nasazení Taurusů by vyžadovalo zapojení německých vojáků, a tím by podle něj vzrostlo riziko zavlečení Německa do války na Ukrajině. (ČTK)