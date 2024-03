Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ostře reagoval na slova Chucka Schumera, vůdce americké senátní většiny, který Izrael vyzval k vytvoření nové vlády a „nápravě kurzu“.

„Myslím, že to, co řekl, je naprosto nevhodné,“ uvedl Netanjahu v pořadu State of the Union na CNN. „Je nevhodné jít do sesterské demokracie a snažit se nahradit tamní zvolené vedení. To je něco, co izraelská veřejnost dělá sama,“ uzavřel. (Politico)