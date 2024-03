Uniklý e-mail předsedy ANO Babiše ohledně informací o ministrovi zahraničí Lipavském vypovídá podle ministra Kupky (ODS) o snaze najít něco negativního na názorového oponenta. Řekl to v dnešním diskusním pořadu TV Prima.

Jeho oponent v debatě, poslanec ANO Patrik Nacher s tím nesouhlasil a uvedl, že koalice pouze hledá mezi řádky Babišova e-mailu něco, co tam není. V souvislosti s uniklým e-mailem vyvolala vládní koalice mimořádné jednání Sněmovny, které se má zabývat bezpečnostními hrozbami pro ČR a začít má v úterý

Podle Kupky je Babišův postup vulgárnější než sprosté slovo, které Babiš v e-mailu na adresu Lipavského použil. Za sprostým slovem je podle ministra Kupky akt msty vůči tomu, s kým Babiš nesouhlasí. „Ten e-mail jednoznačně vypovídá o tom, že jemu šlo o to dohledat něco pikantního, něco negativního na toho protivníka,“ prohlásil ministr.

Babiš žádal své spolupracovníky, aby mu sehnali informace o ministru Lipavském. Ptal se i zda má ministr děti a kolik umí jazyků. Právě dotaz na děti vyvolal mezi Babišovými odpůrci kritiku.

Podle Nachera je informace o počtu dětí politiků veřejná a v tom se shodl s Kupkou. „Má děti, je také veřejná informace. Mně vadí, že se ten e-mail posouvá do pozice, kde není, vyvolává horší následky z hlediska agrese,“ řekl. Odmítl, že by Babiš byl bezpečnostním rizikem, zatímco Kupka uvedl, že Babiš svým chováním potvrzuje, že rizikem je.

V souvislosti Babišova e-mailu uniklého na veřejnost se v úterý odpoledne mimořádně sejde Sněmovna. Premiér a předseda ODS Petr Fiala v tomto týdnu řekl, že bezprostředním impulzem byl právě Babišův e-mail. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová ve středu řekla, že její klub je připraven schůzi podpořit. Kupka dnes odmítl, že by koalice naskakovala na opoziční taktiku mimořádných schůzí. „V tomto případě ale my potřebujeme upozornit na rizika, která tady jsou,“ zdůraznil.

K tomu, aby se úterní mimořádná schůze uskutečnila, je zapotřebí, aby poslanci schválili její program. Pokud chce mimořádnou schůzi svolat opozice, pak vládní koalice často schválení programu neumožní. Do programu úterní mimořádné schůze se podle sněmovního webu hlásí 13 poslanců. Většina z nich jsou poslanci ANO. Nacher dnes v televizi obvinil koalici ze zbabělosti. Zdůvodnil to tím, že podle jeho informací se s přednostním právem hlásí do rozpravy 14 koaličních politiků, kteří podle něj pak odejdou a opozice na ně nebude moci v rozpravě reagovat. (ČTK)