Ipsos: Pellegrini by v druhém kole získal přes 53 procent

Podle průzkumu Ipsos by v prvním kole prezidentských voleb na Slovensku uspěli Peter Pellergini a Ivan Korčok. Podpora obou je zhruba 37 procent. Korčok se tak na svého soupeře dotahuje, v druhém kole má stále lepší čísla Pellegrini.

Volební model Ipsos sledoval, jak by dopadly prezidentské volby na Slovensku, první kolo se uskuteční už příští sobotu. Výzkumníci sbírali data od 12. do 16. března, tedy zhruba týden před konáním prvního kola.

V něm by si nejlépe vedli hlavní favorité klání – předseda Parlamentu a strany Hlas Peter Pellegrini a také exministr zahraničí Ivan Korčok, kterého podporuje část opozice.

Oba by získali v prvním kole asi 37 procent hlasů. O něco lépe si vede Pellegrini, získal by 37,4 procenta hlasů, Korčok zaostává pouze minimálně, podpořilo by jej 36,6 procenta voličů.

Oproti předchozímu šetření se podpora mezi oběma kandidáty vyrovnává.

Korčok si drží svou podporu, Pellegrini od února ztratil zhruba tři procentní body – podobný růst v mezičase zaznamenal třetí kandidát v pořadí, bývalý ministr spravedlnosti Štefan Harabin. Toho by volilo v prvním kole přes 11 procent Slováků.

Právě hlasy jeho voličů mohou být zásadní v kole druhém. Ipsos zjistil, že Pellegrini by nyní zvítězil nad Korčokem v druhém kole – konkrétně by získal 53,4 procenta hlasů.

Od minulé vlny šetření se rozdíl mezi oběma kandidáty v druhém kole snížil, Korčok tak mírně stáhl náskok Pellegriniho.

Právě šéf Parlamentu má ale týden před prvním kolem stále silnější pozici a podle výzkumníků i větší volební potenciál.

Pellegrini je podle šetření přijatelnější pro více Slováků – konkrétně pro 50,5 procenta lidí, Korčokův potenciál je o čtyři procenta nižší. Exministr zahraničí má zase nyní více přesvědčených voličů.

Volit jej chce najisto asi čtvrtina lidí, Pellegriniho voličské jádro dosahuje na 21 procent.

Jak popisuje Denník N, oba kandidáti se doposud ani jednou nestřetli v televizní diskuzi. A to navzdory tomu, že první kolo voleb čeká Slováky již 23. března. Oba se mají poprvé potkat v pondělí večer na televizi Markíza.

Kromě těchto dvou kandidátů zřejmě již další uchazeči nemají příliš šancí na postup do druhého kola. Zmíněný Harabin je spíše reprezentantem antisystému, o Pellegrinim například mluví v tom smyslu, že nemůže vůbec kandidovat.

Na čtvrtém místě by se v prvním kole umístil předseda strany Slovensko (dříve OLANO) Igor Matovič se zhruba čtyřmi procenty, další kandidáti by nezískali ani tři procenta hlasů.

Velmi nízká čísla podpory má také předseda koaliční Slovenské národní strany Andrej Danko, ten by získal ani ne procento hlasů. (Denník N)