Armáda převezla do Prahy tři Čechy zraněné na Ukrajině. Zranění tří humanitárních pracovníků byla způsobena při dopravní nehodě. Nejprve je sanitky odvezly do polského Řešova, odkud se letecky dostali do Česka. Byli hospitalizovaní v Ústřední vojenské nemocnici.