V Rusku už má za sebou návštěvu volební místnosti přes polovinu voličů

Do konce druhého volebního dne odevzdalo svůj hlas podle oficiálních údajů 58,6 procent ruských voličů. Zítra prezidentský maratón v Rusku i na okupovaných ukrajinských teritoriích vrcholí. Hlasování provází útoky na volební urny i místnosti.

✍🏼 «Ждем в Гааге». Читатели «Новой-Европа» делятся своими протестными бюллетенями на президентских выборах. Больше фото на сайте 👉🏼https://t.co/aaLETP2uU1 pic.twitter.com/HQ9tEZwWBL — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) March 16, 2024

Policie začala zatýkat ty voliče, kteří zničením či znehodnocením volebního lístku dávají najevo svůj vztah k Putinovu režimu i volbám, které mají pouze potvrdit stávajícího vládce ve funkci a neodpovídají demokratickým standardům. Někteří voliči na volební lístky píší různé vzkazy, popřípadě jméno opozičního lídra Alexeje Navalného, který nedávno zemřel v trestanecké kolonii.

Ačkoliv je hlasování tajné, pokud někdo z komise zahlédl, že lístek je poškozen či jsou na něm různé vzkazy, povolal policii. Stalo se to prokazatelně v Odincovu a Podolsku u Moskvy, a také v moskevské čtvrti Ramenky. Tady jeden z voličů napsal na volební lístek „Putin je vrah“. Policisté, kteří strážili volební místnost, pojali podezření, protože muž byl příliš dlouho za plentou. Když ho šli zkontrolovat, rychle vhodil lístek do urny, ale bylo možné zahlédnout, co na něj napsal.

V Odincovu zase mladý volič napsal do registrační knihy, kde je třeba se podepsat u svého jména, slovo „bojkot“.

Několik lidí se pokusilo volební místnost zapálit, jiní nalévali do uren barvu.

Volební komise z různých míst hlásí výhrůžky teroristickým útokem. (Novaja gazeta Evropa)