Desítky lidí se dnes shromáždily na náměstí Václava Havla v Praze u Národního divadla, aby připomněly dva roky od ruského útoku na divadlo v Mariupolu. Lidé na piazzettě vytvořili velký nápis „děti“, který byl na střeše ukrajinského divadla při útoku Rusů. Na písmena rozmístili svíčky.

Ruský nálet zasáhl divadlo v centru Mariupolu, kde se ukrývalo asi tisíc lidí. O život přišly podle odhadů stovky z nich. Shromáždění Divadlo Mariupol – dva roky poté uspořádala česko-ukrajinská iniciativa Hlas Ukrajiny.

„Sešli jsme se ze dvou důvodů. To, co se stalo v Mariupolu před dvěma lety je strašné a lidé by na to neměli zapomínat. Na co by ale také neměli zapomínat, je, že s okupací horor nekončí. S ní začíná jen další fáze hororu pro Ukrajince, kteří tam zůstali uvězněni v ruinách svého města pod národem, který se je snaží systematicky vyhladit. Lidé, kteří tam zůstali, žijí v ruinách a trpí,“ řekl jedna z organizátorek Julia Levková.

Někteří z účastníků setkání si přinesli vlajky či transparenty v azbuce. Na závěr akce zazněla ukrajinská hymna.

Na akci promluvil mimo jiné Jevhen Kuleša z ukrajinského velvyslanectví. „Ruský teror proti civilnímu obyvatelstvu Ukrajiny pokračuje každý den. Ruští okupanti spáchali 16. března 2022 jeden z největších teroristických útoků na Ukrajině. Nepomohl ani velký nápis „děti“ na náměstí před budovou, napsaný jazykem, kterému Rusové rozuměli,“ řekl.

Rusové se podle něj snaží zahladit stopy svých válečných zločinů a ukazují, že nemají žádné morální hranice. Na závěr poděkoval Čechům a České republice za pomoc.

Řečníci rovněž mluvili o aktuální situaci, únosech dětí do Ruska, o mučení ukrajinských zajatců nebo o bezpráví. Promluvila také matka jednoho ze zajatých vojáků. O svém synovi nemá již 22 dní žádné informace a netuší, co s ním je. (ČTK)