Armáda převezla do Prahy tři Čechy zraněné na Ukrajině. Zranění tří humanitárních pracovníků byla způsobena při dopravní nehodě. Nejprve je sanitky odvezly do polského Řešova, odkud se letecky dostali do Česka. Byli hospitalizovaní v ústřední vojenské nemocnici.

„Armáda České republiky dnes během letu z polského Řešova přepravila tři české občany, kteří byli zraněni při autonehodě na Ukrajině. Ke zdravotním stavu nemáme oprávnění se vyjadřovat, dotyční jsou mimo ohrožení života,“ řekl mluvčí ministerstva obrany David Polák.

Na řešení konzulárního případu se podle Mariany Wernerové z komunikačního odboru ministerstva zahraničí podíleli diplomaté ze zastupitelských úřadu v Kyjevě, ve Lvově a Varšavě, mimo jiné zajišťovali převoz zraněných přes Ukrajinu.

„Jde o tři české dobrovolníky. Při nehodě byl zraněn také čtvrtý dobrovolník – ukrajinský občan, který zůstává v zemi,“ dodala. (Novinky, ČTK)