Šéf izraelské tajné služby Mosad se chystá do Kataru kvůli vyjednávání nad možným příměřím v Gaze. Ta jsou plánovaná na zítřek, je však možné, že se termín posune. Podle saudských zdrojů zatím nedošlo k posunu ve vyjednávání.

Podle egyptských zdrojů má šéf Mosadu David Barnea jednat s katarským premiérem. Předmětem jednání mají být podmínky případného příměří včetně počtu propuštěných Palestinců držených Izraelem a rukojmích držených v Gaze.

Teroristické hnutí Hamás přišlo s třístupňovým plánem, ten však izraelský premiér Benjamin Netanjahu nazval absurdním.

První fází by bylo šestitýdenní dočasné příměří, které by zahrnovalo propuštění 35 rukojmích – žen, nemocných a starších lidí – zadržovaných teroristy v Gaze výměnou za 350 palestinských vězňů zadržovaných Izraelem.

Hamás by také propustil nejméně pět vojákyň výměnou za padesát vězňů, z nichž někteří si odpykávají dlouhé tresty za terorismus, za každou z nich.

Izraelské síly by se stáhly ze dvou hlavních silnic v Gaze, umožnily by vysídleným Palestincům návrat do severní části Gazy a umožnily by volný přísun pomoci do oblasti, uvedli představitelé.

Ve druhé fázi by obě strany vyhlásily trvalé příměří a Hamás by propustil zbývající žijící rukojmí výměnou za další vězně, uvedli představitelé.

Ve třetí fázi by Hamás vydal těla, která zadržuje, výměnou za to, že Izrael zruší blokádu Gazy a umožní zahájení obnovy, uvedli představitelé hnutí. (Times of Israel)