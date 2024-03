Počet členů Junáka-českého skauta od roku 2006 roste a v letech 2014 až 2023 se jeho členská základna zvýšila o 52 procent na loňských 75 650 členů. V příštích letech by počet skautů mohl překročit 100 tisíc, podmínkou dalšího rozvoje je zajištění dostatku kluboven, základen a tábořišť.

Údaje z dokumentu Vyhodnocení naplňování Strategie 2022 dnes v Olomouci projednal valný sněm této organizace pro děti a mládež. Na sněmu pět stovek skautských vedoucích z celé republiky diskutuje o budoucnosti a prioritách Junáka-českého skauta, v neděli zvolí nové vedení.

„Nárůst počtu členů je způsoben přibýváním mladších členů ve všech věkových kategoriích a rostoucím počtem dospělých členů, kteří zůstávají v organizaci,“ stojí v dokumentu.

Vedení Junáka se proto chce v příštích letech více zaměřit na zajištění prostor pro klubovny a základny, aby organizace mohla uspokojit rostoucí poptávku po členství.

„Zejména ve větších městech je silně neuspokojena společenská poptávka po skautské výchově a čekací listiny rostou do nedostupnosti, což se projevuje i tak, že do skautských oddílů jsou zde přijímány zejména děti uvědomělých rodičů, kteří je včas zapíšou na čekací listinu,“ upozornili autoři strategie Junáka do roku 2030. (ČTK)