Kampelička, kde měl uložené peníze i premiér Fiala, nesmí přijímat vklady

Česká národní banka (ČNB) zahájila správní řízení s Podnikatelskou družstevní záložnou (PDZ) směřující k odnětí povolení působit jako družstevní záložna. V záložně měl v minulosti peníze uložené i premiér Petr Fiala (ODS).

„Důvodem k tomuto postupu byly přetrvávající závažné nedostatky v činnosti družstevní záložny zjištěné ČNB,“ napsal mluvčí centrální banky Jakub Holas.

„Současně se zahájením správního řízení bylo Podnikatelské družstevní záložně předběžným opatřením s okamžitou účinností zakázáno přijímat vklady a poskytovat úvěry,“ dodal Holas s tím, že družstevní záložně bylo také uloženo omezení „týkající se nakládání s aktivy a pasivy a omezení týkající se hotovostních operací.“

V záložně měl od června 2015 do listopadu 2020 vklad, a tedy i podíl současný premiér Fiala. Na běžném účtu měl uloženo 950 000 korun. Fiala v minulosti nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení. Opomenutí zdůvodnil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl. (ČNB)