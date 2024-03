Newyorský soudce dnes oznámil, že odkládá výběr poroty v procesu s americkým exprezidentem Donaldem Trumpem ve věci údajného falšování finančních záznamů. Krok přichází poté, co Trumpovi právníci požádali o dodatečný čas, aby se obeznámili s nově nabytými dokumenty.

Informovala o tom americká média.

Hlavní líčení mělo podle dosavadního plánu začít 25. března. Po dnešním rozhodnutí soudce Juana Merchana je jasné, že se tak nestane nejméně do poloviny dubna, píše agentura AP.

Na 25. března místo toho soudce naplánoval jednání, kde se bude probírat otázka důkazních materiálů nově zpřístupněných obhajobě.

Do fáze výběru poroty zatím nedospěla žádná ze čtyř obžalob, kterým bývalý americký prezident čelí, zatímco usiluje o návrat do Bílého domu. I po dnešním odkladu by stále mohlo první hlavní líčení přijít v newyorské kauze, neboť ostatní procesy zdržují nejrůznější průtahy.

V New Yorku je Trump obžalován z toho, že po nástupu do prezidentské funkce zfalšoval podnikatelské záznamy, aby zakryl skutečnost, že skrze právníka těsně před volbami roku 2016 zaplatil 130 tisíc dolarů (na tři miliony Kč) pornoherečce známé pod pseudonymem Stormy Daniels. Ta tvrdí, že měla kdysi s Trumpem románek a že peníze dostala za to, aby o věci v době vrcholící kampaně mlčela. Trump vinu u soudu odmítl.

Jeho právníci tento týden soud požádali o devadesátidenní odklad hlavního líčení, když dostali od úřadů k dispozici desetitisíce stránek materiálů souvisejících s případem. Prokuratura pak ve čtvrtek reagovala vyjádřením, že by jí nevadil odklad o 30 dní, aby bylo jisté, že „obžalovaný má dostatek času projít si nové materiály“.

Nový termín pro zahájení výběru poroty ihned soudce Merchan neoznámil. (ČTK)