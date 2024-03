Pět let vězení hrozí lidem v Rusku, kteří poničí volební lístky nebo urny při současných prezidentských volbách, které však nejsou podle demokratických měřítek skutečnými volbami. Hrozbu vězením oznámila předsedkyně volební komise, poté co se dozvěděla, že žena nalila do urny barvivo.

K dalším snahám o narušení hlasování došlo na okupovaném Krymu, v Moskvě a v kavkazském regionu Karačajsko-Čerkesko.

„Zejména pro všechny ty šmejdy, kteří jsou připraveni zničit hlasy lidí, kteří přišli a volili kvůli těmto stříbrným,“ řekla předsedkyně volební komise Ella Pamfilova v narážce na údajné podplácení voličů Ukrajinou. (Reuters)