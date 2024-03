Čtyři ponorky pro Nizozemsko postaví francouzská Naval Group, uvedla vláda

Čtyři ponorky pro nizozemské námořnictvo postaví francouzská společnost Naval Group, oznámila dnes vláda v Haagu. Cenu kontraktu sice nezveřejnila, ale deník Le Figaro ji odhaduje na více než 2,5 miliardy eur (62,8 miliardy korun).

Nákup ponorek Barracuda před podpisem objednávky ještě musí schválit nizozemský parlament. Dalšími uchazeči o zakázku byli se společnou nabídkou švédský Saab a nizozemský Damen a také německý thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), píše AFP.

Nizozemsko začalo jednat o kompletní obměně všech čtyř svých ponorek v roce 2015. Více než 30 let používalo ponorky třídy Walrus postavené loděnicí v Rotterdamu. První z nich loni na podzim vyřadilo ze služby a ponorka se stala zdrojem náhradních dílů pro tři zbývající. Haag by měl první dvě nově dokončené ponorky převzít a spustit na vodu do deseti let od podpisu smlouvy.

Ještě před oficiálním zveřejněním informace, že zakázku dostala francouzská firma, už jen tato možnost značně rozvířila debatu v nizozemském parlamentu. Poslanci vzešli z listopadových voleb, ale roztříštěné politické spektrum zatím nebylo schopné sestavit vládu. Volby sice vyhrála krajně pravicová Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse, ale premiérem je nadále Mark Rutte.

Poslanec Chris Stoffer, který zastupuje oblast, kde jsou loděnice Damen, uvedl, že Rutteho vláda už by o zakázce neměla rozhodovat a měla by to nechat na vládě nové, která „rozhodne ve prospěch Nizozemska“, píše AFP. Náměstek ministryně obrany Christophe van der Maat ale oponoval, že „vláda musí udělat vše pro to, aby vše proběhlo co nejrychleji. Jinak budou všechny ponorky Walrus vyřazené z provozu dřív, než budou dodány nové“.

Pro Naval Group je zakázka prvním velkým mezinárodním úspěchem při prodeji ponorek Barracuda, píše AFP. Francouzský výrobce jich už sice 12 prodal Austrálii, ta ale nakonec v říjnu 2021 kontrakt zrušila. Namísto toho uzavřela třístranné obranné partnerství AUKUS, jehož součástí je také Británie a v jehož rámci Spojené státy pomáhají Austrálii s vývojem nových útočných ponorek či raket. Zrušení kontraktu tehdy zásadně poškodilo vztahy mezi Austrálií a Francií. (ČTK)