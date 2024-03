Námořním humanitárním koridorem, na kterém USA pracují s partnery, by mohly do Pásma Gazy proudit až dva miliony porcí jídla denně. Novinářům to řekl americký ministr zahraničí Antony Blinken po jednání s protějšky z Evropy i arabských zemí. Kdy bude koridor plně funkční, ministr neupřesnil.