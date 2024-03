Kosmický dopravní systém Starship společnosti SpaceX odstartoval k třetímu testu

Z kosmodromu Starbase v Texasu ke svému třetímu testovacímu letu odstartovala raketa Super Heavy s kosmickou lodí Starship. Plavidlo americké společnosti SpaceX, která ho chce využít pro cesty na Měsíc či Mars, má po 65 minutách letu dopadnout do Indického oceánu.

Starship’s Raptor engines have ignited during hot-staging separation. Super Heavy is executing the flip maneuver pic.twitter.com/T593ACilyD

— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024