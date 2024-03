Europarlament vyzval Izrael k otevření všech přechodů pro humanitární pomoc do Gazy

Evropský parlament dnes vyzval Izrael, aby otevřel všechny přechody pro dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy. Europoslanci také v rezoluci přijaté výraznou většinou hlasů zopakovali výzvu k okamžitému a trvalému příměří v oblasti, kde v důsledku války Izraele proti palestinskému hnutí Hamás strádají statisíce civilistů.

Boje v Pásmu Gazy, kde Izrael operuje v reakci na říjnový teroristický útok Hamásu, způsobily kromě desetitisíců obětí – palestinské úřady dnes oznámily od 7. října 31 341 zabitých lidí – také rozsáhlou humanitární krizi, která hrozí přerůst v hladomor. Mezinárodní společenství kvůli ní v posledních týdnech zesílilo tlak na Izrael, aby umožnil větší dodávky pomoci.

Evropský parlament v rezoluci „rázně odsuzuje blokování humanitární pomoci a útoky na humanitární konvoje; vyzývá Izrael, aby okamžitě umožnil a usnadnil plné, bezodkladné a bezpečné dodávky pomoci do Gazy a po Gaze přes všechny existující přechody“. Izrael by podle poslanců měl pro pomoc otevřít všechny čtyři existující přechody, které do úzkého pobřežního pásma vedou. Pomoc do Gazy se od října dostává z Egypta přes Rafáh a od prosince z Izraele přes přechod Kerem Šalom blízko egyptských hranic. Veškeré dodávky podléhají izraelské kontrole.

Pro usnesení hlasovalo 372 poslanců, 44 bylo proti a 120 se hlasování zdrželo.

Humanitární pomoc do Gazy se od ledna výrazně snížila a na sever téměř zastavila. Důvodem je zničená infrastruktura a chaos v oblasti, kde hladoví Palestinci konvoje s pomocí začali přepadat, aby získali jídlo pro své rodiny. V úterý vjelo podle izraelské armády na sever Pásma Gazy z Izraele šest kamionů s pomocí přes nový provizorní přechod. Pomoci má i nedávno otevřený námořní koridor provozovaný západními zeměmi, jehož nedostatečnou kapacitu chtějí USA zvýšit vybudováním provizorního přístavu. První loď s pomocí, vypravená dříve v tomto týdnu z Kypru, je ale stále na cestě. (ČTK)