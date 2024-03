Ve věku 78 let zemřel patriarcha bulharské pravoslavné církve Neofit

Ve věku 78 let zemřel v nemocnici v Sofii první zvolený patriarcha bulharské pravoslavné církve Neofit. Podle agentury AP o tom ve středu informoval svatý synod bulharské pravoslavné církve. Neofit byl v nemocnici čtyři měsíce kvůli onemocnění plic.

Svatý synod tvořený patnácti nejvýše postavenými duchovními vybere prozatímního patriarchu do doby, než širší církevní rada rozhodne o tom, kdo se stane Neofitovým nástupcem. To by se mělo stát během následujících čtyř měsíců.

K ortodoxní církvi se hlásí asi pětaosmdesát procent obyvatel Bulharska. Patriarcha Neofit, občanským jménem Simeon Nikolov Dimitrov, církev vedl od února 2013. Před necelými pěti lety v Sofii přijal papeže Františka, jehož cesta do Bulharska a Severní Makedonie byla tehdy chápána jako znak oteplování v chladných vztazích mezi ortodoxními církvemi a Vatikánem. (ČTK)