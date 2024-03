Jourová: Slovenské návrhy ohledně RTVS mohou vést ke konci veřejnoprávních médií

Návrh nového zákona o Rozhlasu a televizi Slovenska (RTVS) může vést ke konci nezávislého zpravodajství veřejnoprávních médií na Slovensku. V rozhovoru s českými a slovenskými novináři v Bruselu to řekla místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.

Návrh slovenské vlády Roberta Fica ohledně RTVS počítá mimo jiné s výměnou vedení, silnějším vlivem státu na tuto instituci nebo se zřízením nové rady pro dohled nad jejím programem. Proti připravovaným změnám se na Slovensku dříve vyslovily opoziční strany a záměry kritizovala i samotná RTVS, která je označila za snahu podřídit veřejnoprávní média politické moci.

„Ten proces je na začátku, jak jsem pochopila…ale vidím tam velké nebezpečí, že jak ta programová rada, tak i rada televize a rozhlasu budou vyloženě pod kontrolou, já to řeknu natvrdo, stranických orgánů vlády. Tak to nemá být,“ uvedla česká eurokomisařka. Právě dnes europoslanci ve Štrasburku schválili nový akt o svobodě médií a i ten podle Jourové zdůrazňuje, že veřejnoprávní média musí zůstat veřejnoprávní. To znamená, že má jít o média, která patří lidem v dané zemi, kteří si na ně přispívají, ať už přes státní rozpočet, nebo přes příspěvky.

Změny v RTVS by mohly nastat již během následujících měsíců. Na dotaz, zda má Evropská komise nástroje, jak vývoj zvrátit, místopředsedkyně EK uvedla, že pro ni je „vždycky nejlepším nástrojem dialog“. „Velmi bych stála o rozhovor s paní ministryní Šimkovičovou. Musíme si o těch věcech promluvit,“ řekla.

Dnes schválený akt o svobodě médií navíc nabývá účinnosti již v polovině května. „Už bude předpisem, proti kterému by členské státy neměly podnikat žádné zásadní kroky,“ uvedla Jourová. „Já bych skutečně chtěla apelovat na to, aby se toto na Slovensku nestalo. V každé zemi by mělo fungovat to, čemu já říkám národní mediální stříbro, něco, na co politika nedosáhne, co bude nezávislé, co bude vysoce profesionální, na co se budou moci lidé spolehnout, že jim budou doručena fakta ověřená profesionály a že to nebude stranická propaganda,“ dodala.

Jeden z koaličních partnerů slovenského premiéra Andrej Danko, předseda Slovenské národní strany, se podle slovenských novinářů nechal slyšet, že by chtěl, aby v zemi existovalo státní médium a že se inspiroval v Maďarsku. „Já vždycky oceňuji upřímnost. Aspoň víme, na čem jsme," reagovala na to Jourová.