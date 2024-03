Blinken: Námořní koridor umožní dostat do Gazy až dva miliony porcí denně

Námořním humanitárním koridorem, na kterém USA pracují s partnery, by mohly do Pásma Gazy proudit až dva miliony porcí jídla denně. Novinářům to řekl americký ministr zahraničí Antony Blinken po jednání s protějšky z Evropy i arabských zemí. Kdy bude koridor plně funkční, ministr neupřesnil.

„Nějaký čas zabere, než jej zřídíme,“ řekl Blinken na tiskové konferenci. „Až bude vytvořený, umožní tento koridor distribuci až dvou milionů jídel každý den, jakož i zdravotnického materiálu, vody a dalších klíčových humanitárních dodávek,“ řekl.

Spojené státy a další země se snaží vystupňovat dodávky humanitární pomoci pro více než dva miliony obyvatel Gazy, z nichž mnozí nemají co jíst kvůli pokračující válce Izraele proti teroristickému hnutí Hamás. Námořní koridor se otevřel tento týden, dodávky ale omezuje skutečnost, že v Gaze není přístav pro větší lodě. Americká armáda dostala za úkol vybudovat dočasný přístav, který by mohl být hotový do dvou měsíců.

Blinken dnes o iniciativě mluvil se zástupci Evropské unie, Británie, Spojených arabských emirátů, Kataru a OSN. Podle něj USA v této souvislosti spolupracují také s Izraelem, který podle humanitárních pracovníků přísun pomoci do bojové zóny omezuje.

Šéf americké diplomacie zdůraznil, že námořní koridor je doplňkem, nikoli náhradou za pozemní doručování jídla a další pomoci. Podobně jako minulý týden americký prezident Joe Biden i Blinken dnes apeloval Izrael, aby se podílel na posilování humanitárních dodávek. Podle Blinkena už nyní nabírají na intenzitě.

Izraelská armáda dnes oznámila, že pustila do severní části Gazy šest kamionů s pomocí přes nový provizorní přechod. USA i další země mezitím pokračují v leteckých dodávkách jídla, které však zprostředkovávají relativně malý přísun pomoci.

„Je zde pozitivní vývoj, ale stále je nedostatečný,“ řekl Blinken. (ČTK)