Primátor Svoboda se léčí s černým kašlem

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se léčí s černým kašlem. Řekl to na konci několikahodinového jednání sněmovního zdravotnického výboru. Tvrdí ale, že už infekční není, protože bere už šest dní antibiotika.

Gabriel Kuchta, Deník N

„Přišel jsem proto, že mi říkali, že je potřeba, abychom tady byli. Jsem těsně po odléčení pertuse (černý kašel). Přišel jsem, protože už mám šest dní antibiotika, takže už nejsem infekční, jak mě učili ve škole, doufám, že dobře. Ale dobře mi není,“ řekl Svoboda podle serveru Novinky během jednání sněmovního zdravotnického výboru.

„Nějak tak, Slávku, všichni v místnosti doufají, že tě to naučili dobře a vybrali správné antibiotikum. Po těch čtyřech třech hodinách, co tu sedíme, aspoň my, co sedíme blíž,“ reagoval místopředseda výboru Tom Philipp (KDU-ČSL). (Novinky)