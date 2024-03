Zástupci zemí EU se shodli na pěti miliardách eur pro Ukrajinu na zbraně

Zástupci členských zemí EU se dohodli na pokračování společného financování vojenského vybavení pro Ukrajinu. Díky reorganizaci takzvaného Evropského mírového nástroje dostane Kyjev pět miliard eur (126 miliard korun) na zbraně, munici a další zboží.

„Dohoda! Velvyslanci EU se v zásadě dohodli na reformě Evropského mírového nástroje (EPF), který má podpořit Ukrajinu částkou 5 miliard eur v rozpočtu na rok 2024. EU je nadále odhodlána trvale podporovat Ukrajinu a zajistit, že tato země dostane vojenské vybavení, které potřebuje na svou obranu (před ruskou agresí, pozn. ČTK),“ napsalo na síti X belgické předsednictví

Evropský mírový nástroj je zvláštní fond, který Evropská unie vytvořila s cílem posílit svou schopnost předcházet konfliktům, budovat mír a posilovat mezinárodní bezpečnost. Jeho navýšení musí ještě schválit členské státy, buď písemnou procedurou, nebo na některé z následujících ministerských rad.

Shoda se hledala několik měsíců. Jednání byla obzvláště obtížná kvůli požadavkům Německa a Francie, píše agentura DPA. Francie trvala na doložce, podle níž by se náhrady vztahovaly jen na zbraně zakoupené v Evropě. Německo zase požadovalo, aby se do příspěvku do společného balíku započítávala i bilaterální pomoc jednotlivých zemí. Berlín již dříve argumentoval tím, že dvoustrannou pomoc lze často poskytnout rychleji a efektivněji. (ČTK)