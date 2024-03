Na mimořádné schůzi ke krokům předsedy ANO Andreje Babiše se poslanci sejdou příští týden v úterý od 15.00. Schůzi dnes svolala z podnětu koaličních poslanců předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Návrh programu obsahuje jediný bod nazvaný „Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku“.

Lídři pěti vládních stran se na vyvolání mimořádné schůze shodli včera. Premiér Petr Fiala dnes řekl, že důvodů pro poslanecké jednání je více.

Bezprostředním impulzem byl podle něho e-mail, ve kterém Babiš žádal od svých spolupracovníků informace o ministru zahraničí Janu Lipavském (Piráti).

Hnutí ANO by mohlo návrh programu podpořit, pokud nebude mít zavádějící název, řekla ještě před jejím svoláním předsedkyně jeho klubu Alena Schillerová.

Koalice upozorňuje na to, jak Babiš komentuje zahraničněpolitické události, ale i bezpečnost. Podle Schillerové vše začalo Lipavského vyjádřením, v němž Babiše označil za bezpečnostní riziko, měl by to podle ní dokázat. Babiš si podle ní na úterý na řádnou sněmovní schůzi připravoval projev, kterým chtěl Lipavského oslovit. Bývalý premiér v e-mailu spolupracovníky žádal, aby mu připravili „podklady na tohoto zmrda“.

Schillerová podotkla, že Babiš se za sprosté slovo na adresu ministra Lipavského omluvil. Očekává, že koalice svolá stejnou schůzi na téma výroků poslance TOP 09 Ondřeje Koláře na adresu někdejšího ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka (SOCDEM). (ČTK)