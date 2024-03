Hejtmani budou zítra rozhodovat o podpoře společného návrhu k změně rozdělování daní mezi státem a regiony. Podle dřívější dohody s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) vláda požaduje většinovou shodu krajů pro novelu, kterou by pak poslala do Sněmovny.

Hejtmani, které oslovila ČTK, očekávají, že pro se vysloví deset nebo jedenáct z nich. Konečný materiál podle nich odpovídá návrhu, který loni kabinetu poslala šestice krajů.

Podle libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové za Liberecký kraj) obsahuje i další kompromis, na kterém kraje pracovaly poslední dva měsíce.

Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) řekl, že „zcela zkomplikovat“ by jednání mohl požadavek ministerstva školství, aby do normy přibyl i přesun financování nepedagogických pracovníků ze státu na zřizovatele.

Předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS) bez dalších komentářů potvrdil, že takzvané rozpočtové určení daní bude ve čtvrtek obsahem jednání.

Půta je podle svých slov optimista, očekává podporu jedenácti krajů. „Pokud jde o další věci materiálu, který bude vláda předkládat do Sněmovny, to je otázka na ministry. My budeme předkládat ten návrh bez školství, bez dalších věcí, které by někdo požadoval,“ řekl.

Podle Netolického by ve čtvrtek mohl poměr při hlasování skončit pro návrh na deseti ku čtyřem nebo jedenácti ku třem. Podle dřívějšího vyjádření Stanjury chce kabinet na návrhu pracovat tak, aby nový způsob rozdělení daní mohl začít fungovat od roku 2025, nebo 2026.

Kompromisní varianta zákona podle Netolického počítá s rozpuštěním peněz z fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic nižších tříd do přímých příjmů krajů. Jednání podle něj spěje k tomu, že šest miliard korun, kterými by stát vyrovnal v příštích letech propad v příjmech části regionů, by mělo být uvolňováno po dvou miliardách během tří let od roku 2025.

Stanjura ve Sněmovně koncem ledna uvedl, že je po dohodě mezi kraji připraven změnu předložit kabinetu. Mohla by tak být schválena ještě před podzimními krajskými volbami. (ČTK)