Budeme se o Turowu dál bavit, slíbil Fiala aktivistům v Jablonci

Fiala slíbil, že se bude znovu věnovat dopadům těžby v polském dole Turów. Na výjezdu v Jablonci nad Nisou tím reagoval na rozhodnutí polského správního soudu o zrušení platnosti posouzení vlivu těžby v dolu na životní prostředí.

Právě na základě posouzení IEA, jak uvedla ČTK, polské ministerstvo životního prostředí prodloužilo povolení pro fungování hnědouhelného dolu, který kritizují ekologové, až do roku 2044.

Milan Starec ze Sousedského spolku Uhelná požádal Fialu, aby o případu promluvil se svým polským protějškem Donaldem Tuskem.

„Všechna stanoviska expertů, která jsme měli k dispozici, a to, jak probíhalo vyjednávání, nasvědčovalo tomu, že dohoda je žádoucí. Proto jsem se snažil odblokovat politické problémy, abychom měli dohodu,“ řekl mu na to Fiala. Poznamenal, že se s Tuskem brzy uvidí. „Podívám se na to. Dohoda je žádoucí a budeme se o tom dál bavit,“ dodal.